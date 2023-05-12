Реконструкция Майгубского моста вступила в решающий этап

Наступил самый ответственный этап в процессе масштабной реконструкции Майгубского моста. Рабочие начали монтировать пролетное строение переправы способом «надвижки», сообщили в правительстве Карелии.

- Мостовое сооружение собирают на берегу и перемещают с помощью накаточных и тяговых устройств. Это быстрее и удобнее – можно одновременно устанавливать пролетное строение и возводить мостовые опоры,

- сказано в сообщении.

Напомним, мост соединяет Надвоицы и Сегежу, работы идут на 22-м километре автодороги «Кола» - Сегежа. Подрядчик из Петербурга уже забетонировал две русловые опоры ранее, еще одну планирует сделать в июне.

Техническая готовность переправы составляет более 50 процентов. Новый сталежелезобетонный мост будет удобнее, шире и долговечнее старого. Строительство объекта планируют завершить к концу текущего года. // фото: скриншот видео из официальных источников