Мэрия Петрозаводска выделила точки под сезонную продажу мороженого

Мэрия Петрозаводска объявила аукцион на размещение в городе в летний период нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Торговые точки появятся в центре, на Голиковке, Древлянке и в Первомайском районе. В них будут торговать мороженым, напитками, сладкой ватой, выпечкой. Один объект будет отдан под торговлю сувенирами.

Так, под мороженое и другие продукты питания отдаются территории на Студенческом бульваре, на Онежской набережной, на пропектах Ленина, Первомайском и Карла Маркса, на улице Мерецкова и Лососинском шоссе. На Онежской набережной выделен участок под торговлю сувенирами. В представленных местах торговые точки можно будет разместить с 12 июня по 30 сентября.

Аукцион пройдет 2 июня. Его участников определят днем ранее. Справки по телефону 8 (8142) 71-36-79. // Фото: unsplash.com