Начато рассмотрение иска Георгия Чентемирова* к Минюсту и МИД России

12 мая в Петрозаводском городском суде началось рассмотрение административного иска известного карельского журналиста, в недавнем прошлом председателя Союза журналистов РК Георгия Чентемирова* (признан иностранным агентом) к Министерству юстиции России и Министерству иностранных дел России. Чентемиров* просит суд отменить решение о признании его иностранным агентом и включении его в список иноагентов.

В судебном заседании участвовала адвокат Наталья Чернова, которая представляла интересы Чентемирова*. Судья Маргарита Картавых сообщила, что из МИДа поступило заявление о рассмотрении иска без присутствия их представителя, а в Минюсте попросили отложить дело, так как не успели оформить доверенность своему представителю в связи с участием министра в форуме. Тем не менее Маргарита Картавых позволила Черновой высказать позицию по делу.

Чернова отметила, что Чентемиров* является профессиональным журналистом и его профессия связана с тем, что он доводит свою точку зрения до читателей. По ее словам, нельзя согласиться с тем, что Чентемиров* подвержен иностранному влиянию. В 2007 году Георгий Чентемиров* с красным дипломом окончил филфак ПетрГУ.

«У меня профессиональное отношение к словам и их значениям. Так вот: словосочетание «иностранный агент» в русском языке имеет совершенно конкретное значение - лицо, работающее в интересах иностранного государства»,

- сказано в исковом заявлении. По мнению Чентемирова*, слово «иноагент» ассоциируется с понятием «враг». Журналист настаивает, что его деятельность никогда не была направлена против России и в интересах какого-то иного государства.

«Считаю статус иностранного агента как минимум несправедливым», - сказано в исковом заявлении.

Следующее заседание суда должно состояться 18 мая в 14.30. Как сообщила Чернова, осенью 2022 года Чентемиров* с семьей уехал из России. // Фото со страницы Союза журналистов Карелии, vk.com

* включен в реестр иностранных агентов, решение объявлено 31 марта 2023 года