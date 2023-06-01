Базу данных по диалектам карельского поморья создали в Петрозаводске

Базу данных с видео- и аудиозаписями устной речи, текстами, отражающими жизненный уклад и своеобразие языка жителей Карельского Поморья, создали ученые ПетрГУ. В нее вошли данные, которые собирали с 60-х годов прошлого века, передает ТАСС.

Это материалы, которые привезли из лингвистических экспедиций студенты-филологи. Рассказы о семьях, людях и событиях ХХ века, местных обычаях, географических названиях, истории их появления.

В базе есть и фольклорные материалы - сказки, пословицы, поговорки. Туда также вносят данные краеведческого марафона, состоявшегося в минувшем году: аудио- и видеозаписи региональной речи жителей Беломорского и Кемского районов Карелии, входящих в состав арктической зоны.

Проект призван сохранить историческую память, передать традиционное знание новым поколениям, познакомить с народной духовной и материальной культуры Поморья.

Это первая региональная текстовая база данных, на основе которой могут создать корпус диалектных текстов, зафиксированных в Карельском Поморье. База будет постоянно пополняться.