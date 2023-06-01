01 июня 2023, 19:56
Массовые проверки на трезвость пройдут в Петрозаводске
Водителей в карельской столице будут останавливать в пятницу
Очередной рейд пройдет в пятницу в Петрозаводске. Инспекторы ДПС будут останавливать водителей и искать пьяных, сообщили в ГИБДД.
Во время мероприятия «Контроль трезвости» автомобилистов станут проверять на содержание алкоголя в крови.
С начала этого года из-за пьяных водителей в Петрозаводске пострадали 9 человек, а еще 2 погибли. Это больше, чем в первые месяцы прошлого года. // фото: Госавтоинспекция Петрозаводска