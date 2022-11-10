Историческое здание санатория в Сортавале подожгли

Причиной возгорания в бывшем санатории «Ладога» в Сортавале стал поджог. Об этом сообщили в администрации Сортавальского района.

Напомним, огонь вспыхнул днем 10 ноября, «Петрозаводск говорит» писал об этом ЧП.

На место выехали сразу три пожарных расчета. Сообщение о возгорании поступило в 14:09, к 16:00 пожар локализовали, а потом ликвидировали.

О том, что здание могли поджечь, в администрации сообщили, ссылаясь на предварительную информацию. Около бывшего санатория на Спортивной улице на всякий случай оставили один пожарный расчет, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Здание является памятником культурного наследия, оно находится в частной собственности. // фото: администрация Сортавальского района