Слесаря на работе покалечил внезапно поехавший самосвал

Еще в 2020 году слесарь-ремонтник организации в Прионежском районе получил тяжелые травмы на работе. Чтобы отстоять его права, прокуратуре пришлось обращаться в суд, сообщили в надзорном ведомстве.

Компания осуществляет деятельность в сфере пользования недрами. Пострадавший ремонтировал ее самосвал, причем делал это не в специально оборудованном пункте техобслуживания и без контроля ответственных лиц.

Внезапно машина сдвинулась с места и наехала колесом на потерпевшего. Его здоровью был причинен тяжкий вред, мужчина долго лечился и на 30 процентов утратил профессиональную трудоспособность.

Когда он вышел с больничного, с ним прекратили трудовые отношения. Причем никаких мер к возмещению причиненного морального вреда представители организации не предпринимали.

Работник обратился к прокурору, тот подал иск. Петрозаводский городской суд взыскал в пользу пострадавшего 250 тысяч руб. // фото: pxhere.com