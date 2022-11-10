Девочку-подростка с 18 октября не могут найти в Петрозаводске

Марину Дегтеву 2005 года рождения разыскивают сотрудники следственного отдела по Петрозаводску СКР по РК. Несовершеннолетняя ушла 18 октября и не вернулась, сообщили в пресс-службе ведомства.

С тех пор о местонахождении Марины Дмитриевны Дегтевой ничего не известно.

На вид ей 16-17 лет, девочка среднего телосложения, рост 160 сантиметров, у нее карие глаза и темно-русые волосы.

Марина была одета в черные брюки, черную куртку, белую водолазку, обута в белые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении или обстоятельствах исчезновения, просят сообщить по телефону дежурной службы следственного управления 8- 921-629-32-39, полиция – 102. // Фото: СУ СКР по региону