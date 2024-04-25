Инвестиционный интерес к горнопромышленному комплексу Карелии растет

За прошлый год по показателю «Добыча полезных ископаемых» в Карелии отгружено продукции на 105,4 млрд рублей, что на 4,5% больше уровня 2022 года.

В 2023 году прирост налоговых доходов составил 14,2% к уровню предыдущего года, что обусловлено положительной динамикой поступления по всем налоговым источникам, включая поступления по налогу на добычу полезных ископаемых - на 46,9%.

Глава республики отметил, что высокий инвестиционный интерес к горнопромышленному комплексу Карелии сохраняется.

Общий объем инвестиций по добычным предприятиям за последние семь лет превысил 57 млрд рублей. 88 процентов из них составляют инвестиции «Карельского окатыша» в модернизацию производств,

- заявил Артур Парфенчиков.

Флагман горной отрасли успешно переориентировал сбыт продукции на внутренний рынок и по итогам прошлого года увеличил объем ее производства почти на 3 процента. В этом году предприятие завершает масштабный проект по внедрению циклично-поточной технологии.

В сотрудничестве с Правительством Москвы Карелия реализует пилотный межрегиональный офсетный контракт на поставку карельского щебня в столицу России.

Предусматривается создание нового комплекса по производству щебня и его транспортировке железнодорожным транспортом с общим объемом инвестиций более 3 млрд рублей. В дальнейшем планируем масштабировать заключение подобных офсетных контрактов на взаимоотношения с другими партнерами,

- рассказал руководитель региона.

В Карелии зарегистрировано более 1 тысячи месторождений 35-ти видов полезных ископаемых, в том числе редких - никель, кобальт, ванадий, олово. В перспективе развития участок недр на территории Арктической зоны, в пределах которого расположено месторождение молибдена, востребованного в качестве конструкционного материала в аэрокосмической и атомной технике. Прогнозные ресурсы месторождения представлены в количестве более 120 тыс. тонн молибдена. В Карелии находится единственное в мире месторождение малинового кварцита. Малиновый кварцит используется для производства брусчатки, блоков для изготовления декоративных облицовочных и ритуальных изделий, а также камня для ландшафтных работ.

На сегодняшний день в республике разрабатывается единственное в мире промышленное месторождение шунгита, запасы которого оцениваются в 35 млн тонн.

Идет работа по формированию промышленного кластера камнеобработчиков.

//Фото: ИА Республика