В Петрозаводске планируют построить новый тоннель под железной дорогой

24 апреля Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил карельским парламентариям о том, что Правительством Карелии разработана проектная документация на реконструкцию участка улицы Достоевского между улицами Зайцева и Боровая, с устройством тоннеля под железнодорожными путями по улице Халтурина в Петрозаводске. Стоимость объекта составит порядка 7 миллиардов рублей.

Планируем привлечь средства федерального бюджета на реализацию объекта, который позволит сократить количество участков автодорог Петрозаводска, работающих в режиме перегрузки, обеспечить транспортную связанность районов Древлянка, Октябрьский, Рыбка и Сулажгора. Таким образом, будет создан новый транспортно-логистический маршрут, который разгрузит центральную часть города,

- отметил Артур Парфенчиков.

Также Правительство прорабатывает вопрос строительства автомобильной дороги федерального значения ориентировочной протяженностью 20 км в объезд г. Петрозаводска с привлечением средств федерального бюджета.

Строительство объездной дороги позволит разгрузить улично-дорожную сеть города Петрозаводска, снизит концентрацию дорожно-транспортных происшествий в черте города и улучшит ситуацию с безопасностью дорожного движения.

//Фото: ИА "Республика"