Интенсивные дожди подмочили репутацию июлю

Сильные дожди прошли в Карелии. Под раздачу также попали Кондопога и Петрозаводск. В пятницу с 6 часов утра до 18:00 в городе выпало более 50 мм осадков, в Кондопоге – более 60 мм, при этом дождь не прекращался.

В выходные интенсивность осадков уменьшится, но дожди будут идти. По данным на вечер пятницы, 21 июля, в Петрозаводске выпало 1,5 месячные нормы осадков, отметили в региональном гидрометцентре.

«Судя по прогнозам, а в последнюю неделю июля влияние циклонов в нашем регионе сохранится, и улучшения погоды не будут продолжительными, свою подмоченную репутацию июль уже вряд ли исправит»,

- считают синоптики.

Предположительно, по количеству осадков норма июля может быть превышена в полтора-два раза, а температура в третьей декаде летнего месяца будет ниже нормы на 1-2 градуса. По ночам в регионе ожидается +8, +13, днем +13, +18, лишь в отдельные дни, когда будет проглядывать Солнце, воздух может прогреться до +17, +22. Схожий июль был в 2019 году, тогда температура была на 2,5 градуса ниже нормы, а количество осадков составило 132 мм или 189% нормы. // фото «Петрозаводск говорит»