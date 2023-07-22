Дождливая погода сохранится сегодня в Карелии

Сегодня, 22 июля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +14, +16°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северо-западный, западный, на севере северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха +12, +17°С, на юге местами до +22°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +14, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +15, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сортавале до +19, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»