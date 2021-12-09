Инспекторы ДПС в Петрозаводске ежедневно проверяют автобусы

Госавтоинспекция Петрозаводска каждый день проводит рейды по проверке автобусов. В ведомстве сообщили, что так стараются предотвратить ДТП с участием пассажирского транспорта.

Автоинспекторы останавливают автобусы и выясняют их исправность, наличие необходимых документов и соблюдение режима труда и отдыха водителями.

Параллельно сотрудники ГИБДД предупреждают о недопустимости нарушений ПДД. Беседуют также и с пассажирами. На междугородних маршрутах их просят пристегиваться, на городских - держаться за поручни. // Фото: источник