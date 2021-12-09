Почему лыжная трасса «Фонтаны» вновь осталась без освещения?

Текст и фото: Антонина Кябелева

Любители лыжного спорта смогли открыть сезон очень рано. Уже в конце ноября Карелию завалило снегом. Но ощутить в полной мере прелести зимнего вида спорта многим, особенно работающим, петрозаводчанам не удалось. Знаменитая лыжная трасса «Фонтаны» по-прежнему погружена во мрак.

Фонари потухли здесь еще в марте 2021 года. Почему за полгода петрозаводская администрация ничего не сделала для того, чтобы вернуть освещение лыжной трассе, где традиционно отдыхают и занимаются спортом тысячи горожан?

23 ноября на трассе «Фонтаны» побывал мэр Петрозаводска Владимир Любарский. Он сообщил, что на спортивном объекте продолжается восстановление электроосвещения, которое вышло из строя из-за аварии на электросетях. О сроках возвращения освещения мэр высказался неопределенно, пообещав, что фонари загорятся через несколько недель.

Через две недели журналист нашего издания побывал на лыжне «Фонтаны». В начале четвертого часа дня уже смеркалось.

Российский биатлонист, заслуженный мастер спорта России, тренер спортивных клубов «Академия спорта» и «Skilab» Иван Богданов рассказал, что постоянно слышит жалобы горожан на отсутствие освещения трассы.

«Сейчас темнеет очень рано. Люди хотят после работы прокатиться на лыжах, но трасса не освещена. Петрозаводчане не довольны, что освещение до сих пор не восстановили. Все спрашивают, когда на «Фонтаны» вернется свет? Я тренирую маленьких детей, и сейчас это целая проблема. Я не могу повести детей 6-7 лет в темноту. Это небезопасно. Нам приходится тренироваться на Кургане. Но там трасса сложная, и маленьким детям непросто с нею справиться. Обычно мы там раз в неделю занимаемся стрельбой и ездим по малому кругу. Понятно, что гоночную подготовку в идеале проводить на «Фонтанах», так как трасса максимально для этого подходит. Но из-за отсутствия освещения это невозможно. Нас уже месяц кормят обещаниями, что свет вернется, но пока все остается по-прежнему»,

- сказал Богданов.

Несмотря на надвигающиеся сумерки, на трассе можно было встретить лыжников.

«Я сегодня первый раз на лыжи встала. Конечно, плохо, что нет освещения. Я еще хотела в группе сообщение сделать, почему не горят фонари и камеры наблюдения не работают. После работы мне на лыжню не попасть. В четыре часа уже темно»,

- сказала Оксана.

Другая лыжница Виктория тоже была недовольна отсутствием освещения:

«Конечно, это не удобно. Хотелось бы попозже кататься. После работы мне бы хотелось на лыжах прокатиться. Но в темноте это невозможно. В прошлом году я вечерами каталась на лыжах, когда свет был».

Молодой человек, который пришел взять лыжи напрокат, признался, что вообще впервые решил встать на лыжи. Насколько комфортно ему будет на лыжне в темном лесу, он сказать не смог: «Я вообще на лыжах не стоял еще ни разу».

Владимир Любарский на своей страничке в «ВКонтакте» сообщил, что для восстановления освещения необходимо заменить силовой кабель. Выяснилось, что он пролегает по земельному участку, находящемуся в частной собственности. Чтобы не затягивать сроки выполнения работ с оформлением сервитута, было решено пустить кабель обходным путем. Судя по прогнозам мэра, свет может появиться на спортивном объекте ориентировочно 17-19 декабря.

Работы по замене кабеля шли возле родника. Трактор с включенным двигателем стоял в свежевырытой траншее. За полчаса он даже не шевельнулся. Водитель разговаривал по телефону, не обращая внимания на повышенный интерес со стороны. Между тем к роднику постоянно подходили люди с канистрами и с тревогой наблюдали за земляными работами. Лариса Юрьевна, так представилась женщина, наблюдающая за поведением тяжелой техники, даже потребовала, чтобы я сфотографировала номер машины. Люди опасались, что трактор может повредить родник.

«Могут и жилу порушить, которая родник питает»,

- предположил мужчина, представившийся Олегом.

Он сказал, что живет на Лососинском шоссе и через день ходит на родник за водой.

Почему же так затянули с восстановлением освещения? Ведь было полгода, чтобы спокойно, не дожидаясь морозов, выполнить небольшой объем работ и подготовить городскую лыжную трассу. Почему опять аврал?

«Мы с весны деньги просили. Деньги только сейчас под зиму дали. Вот мучаются там строители»,

- сказал руководитель Дирекции спортивных сооружений Петрозаводска Василий Филин.

По его словам, траншея уже вырыта, теперь осталось в трубу красного цвета положить кабель и завершить работы. Прежний кабель оказался пробитым.

«Он вышел из строя… Мы тоже не волшебники. Работы ведутся, надеемся, что больше ничего не помешает»,

- сказал Филин.

Главная сложность, объяснил он, возникла с земельным участком, который неожиданно оказался в частной собственности:

«Мы потеряли почти неделю из-за того, что уперлись в участок. Он уже на публичной карте стоит».

Когда три года назад прокладывали кабель, земля не была оформлена в частную собственность.

«Сейчас кабель будет более мощный, больше появится возможностей. Можно будет усилить освещение. Там нужно еще ремонт сделать. У нас лампы вышли из строя»,

- сказал Филин.

По его словам, как только кабель подключат, свет появится на лыжной трассе. Ремонт ламп – это следующий этап. Новую линию планируется передать специализированной организации.

Почему так долго не удовлетворяли просьбу дирекции о выделении средств, хотя речь шла о, наверное, самом востребованном горожанами спортивном объекте? «Бюджет ведь как работает. Планово. Хорошо, что депутаты выделили деньги. Финансирование было подведено только под осень. Это вопрос приоритетов», - сказал Василий Филин. Одновременно он отметил, что Владимир Любарский всячески поддерживает развитие спорта. Оптимистические прогнозы Филина по поводу появления освещения – это тоже 17-19 декабря.

Руководитель дирекции рассказал, что лыжную трассу постоянно готовят. В середине декабря отметку о прохождении трассы «Фонтаны» можно будет поставить на развилке. «Со следующей недели планируем, что там можно будет выпить вкусного фонтановского чая», - сказал он.

Можно, конечно, радоваться вкусному чаю и тому, что в Петрозаводске, вообще, существует лыжная трасса. Но, мне кажется, что те, кто сегодня отвечает в Петрозаводске за спорт, должны стремиться к более серьезным достижениям. Абсурдно, что, сделав наконец-то трассу «Фонтаны» освещенной, на протяжении 9 месяцев городская власть не в состоянии устранить неполадки. И это в столичном городе. Я никогда не поверю, что восстановление освещения на «Фонтанах» представляет собой супер-сложную задачу. Ни с точки зрения технических решений, ни с точки зрения финансовых. Конечно, дождавшись снегопадов и морозов, городская власть усложнила решение проблемы. Интересно и то, что никто даже не подозревал, что земельный участок, где проходил кабель, оказался в частной собственности. Это тоже к вопросу об управляемости территории.

Жаль, что по-прежнему власть в Петрозаводске не может просчитать ситуацию хотя бы на несколько шагов вперед. И «Фонтаны» - лишь небольшой фрагмент в общегородской мозаике постоянного аврала. Если жить по принципу "пока петух не клюнет", то проблемы никогда не закончатся. Обязательно что-то пойдет не так, выйдет из строя, сломается, подведет, испортит настроение. Как по закону подлости: то снега мало, то фонари темные. Но по-другому, похоже, не получается. Во всяком случае, в карельской столице.