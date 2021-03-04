Лыжня на Фонтаны в Петрозаводске лишилась освещения

Текст и фото: Антонина Кябелева

Лыжная трасса на Фонтаны давно превратилась для жителей карельской столицы в один из самых посещаемых городских спортивных объектов. В последние годы трасса преобразилась. Здесь заработал пункт проката спортивного инвентаря, открылось кафе, была расширена автостоянка, и, что не характерно для Карелии, появились даже теплые туалеты.

В 2019 году сбылась мечта многих лыжников, у которых нет возможности пользоваться трассой в дневное время. Освещение лыжной трассы, позволяющей кататься поздним вечером, стало настоящим подарком для любителей зимних видов спорта. Появившиеся вдоль трассы фонари позволили спортивным клубам проводить вечером тренировки для школьников и студентов.

Нынешняя зима с обильными снегопадами создала идеальные условия для лыжников. И, как это часто случается в нашей стране, проблемы начались в самое неподходящее время. Трасса на Фонтаны оказалась обесточена. Почти месяц граждане, которые уже привыкли кататься вечером по качественной, хорошо освещенной лыжне, натыкаются на «мертвые» фонари.

Российский биатлонист, мастер спорта России, тренер спортивных клубов «Академия спорта» и «Skilab» Иван Богданов рассказал, что освещение на трассе появлялось в 6 утра, затем отключалось вместе с городским освещением, и появлялось вновь с 16 до 22 часов вечера.

- Трасса хорошо освещалась, люди были очень довольны, потому что у некоторых нет возможности кататься в дневное время. Многие выходили на лыжню до работы, рано утром. У нас появилась возможность проводить вечером тренировки со школьниками. В начале февраля освещение пропало. У меня срываются тренировки. Люди, которые уже привыкли к освещенной трассе, возмущаются,

- сказал Иван Богданов.

По словам директора клуба «Академия спорта» Виталия Лужанского, трасса Фонтаны находится на балансе муниципальной Дирекции спортивных сооружений.

- Проблема в том, что на содержание трассы не хватает средств. Когда случаются аварии, то их устранение выливается в дополнительные затраты. В этом сезоне произошло три аварии. Сначала из-за аварийных деревьев произошел обрыв проводов. Последствия аварии удалось быстро устранить, буквально за неделю. Сразу поменяли опору.

Следующая аварийная ситуация была связана с тем, что был поврежден изолятор. Возможно, это было следствием первой аварии. Произошло короткое замыкание, и изолятор сгорел. Это произошло примерно три недели назад. Когда заменили изолятор, всплыла другая проблема — из трансформатора вытекло масло. Решили трансформатор не ремонтировать, а заменить на новый. Цена вопроса — примерно 150 тысяч рублей.

Но у Центра спортивных сооружение не заложено средств на подобные траты. Обращения в администрацию Петрозаводска с просьбой выделить деньги, как я понимаю, ничего не дали, - восстановил хронологию событий Лужанский.

Итак, цена вопроса — 150 тысяч рублей. Из-за того, что городская администрация не в состоянии найти сумму, которая сравнима с месячной зарплатой не самого высокопоставленного чиновника, страдает многотысячный город. И когда! В разгар лыжного сезона, когда наконец-то в Карелию пришла снежная зима, и можно наслаждаться зимними видами спорта.

- У меня дети не могут тренироваться. Дети учатся в школе, тренировки с 18 до 20 часов. Обращаемся в дирекцию, но там ничего сделать не могут. Много людей вечером приезжают, чтобы на лыжах покататься, возмущаются, нам претензии высказывают. А мы бессильны что-то изменить,

- Иван Богданов с трудом скрывал эмоции.

Из-за отсутствия электроэнергии люди не могут воспользоваться туалетами.

- Около месяца, когда были морозы, люди мучились. Казалось бы, вот стоят теплые туалеты, а воспользоваться ими нельзя, - заметил Богданов.

Заслуженный мастер спорта России утверждает, что сегодня Петрозаводск имеет отличную лыжную трассу:

- В Москве, в Питере я видел подобные марафонские трассы, но в худшем состоянии. Я видел трассы в Норвегии, Швеции, есть с чем сравнивать. Как специалист могу сказать, что в последнее время трасса на Фонтаны — это достойный уровень.

То, что в Петрозаводске появилась столько качественная лыжная трасса, во многом заслуга спонсора - компании «Петрагранит». Виталий Лужанский рассказал, что трасса, стоянка и туалеты обслуживаются компанией «Петрагранит» совместно с клубом «Skilab».

Тем обиднее, получив хорошую лыжную трассу и удачную для занятий лыжным спортом погоду, завалить все из-за того, что петрозаводская администрация не в состоянии найти 150 тысяч рублей. Лужанский отметил, что его беспокоит и то, что трансформаторная подстанция не имеет ограждения. Все-таки лыжная трасса популярна у детей, а с электричеством, как известно, шутки плохи.

Руководитель отдела физкультуры, спорта и молодежной политики петрозаводской администрации Наталья Фофанова подтвердила, что, действительно, произошло повреждение трансформатора. Но она не смогла назвать конкретный срок, когда освещение вернется на лыжную трассу.

Заместитель мэра Петрозаводска Андрей Бекелев сообщил, что в настоящий момент в бюджете нет статьи, по которой можно было бы выделить деньги Дирекции спортивных сооружений на ремонт оборудования.

- Я надеюсь, что мы найдем вариант. Я думаю, что не все так безнадежно. У нас есть предложение к подрядной организации, которая может провести работы, чтобы люди не страдали. Итак все подзатянулось,

- сказал Бекелев.

Заместитель мэра тоже не готов был назвать конкретную дату восстановления освещения на трассе. Он осторожно заметил, что работы планируется сделать в марте:

- Если мы говорим про новый трансформатор, то его нужно изготовить и привезти. Надеюсь, что в марте сделают.

Для того чтобы избежать подобных ситуация в будущем, линию электропередачи необходимо передать на обслуживание специализированной организации. По словам Бекелева, у АО «ОРЭС-Петрозаводск» пока нет желания брать ответственность за освещение лыжной трассы. Он надеется, что после завершения ремонта удастся передать освещение трассы на обслуживание специалистам.

А лыжникам остается молиться, чтобы снег нынешней весной подольше не таял.

Если честно, обидно наблюдать, что даже в тех редких областях нашей жизни, где удалось добиться перемен к лучшему, чиновникам чего-то вечно не хватает, чтобы сохранить эти редкие «ростки» позитива. Но ведь это абсурд, когда в администрации столичного города почти месяц не могут найти несчастные 150 тысяч рублей, или спонсора, который бы оплатил работы, или любой другой вариант, чтобы сотни любителей лыжных прогулок могли пользоваться в вечернее время популярной трассой. Возможно, я не права, но этой проблемой, как мне кажется, просто никто всерьез не занимался. В противном случае она давно бы была решена.