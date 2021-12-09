09 декабря 2021, 18:18
Очередные ковидные рейды прошли в Петрозаводске
Сотрудники мэрии проверяют соблюдение коронавирусных ограничений в магазинах
Сотрудники городской администрации проверяют объекты сферы услуг и розничной торговли в Петрозаводске. Они контролируют соблюдение посетителями и персоналом противоэпидемиологических требований, сообщили в мэрии.
На текущей неделе прошли очередные подобные рейды в магазинах центра города.
Сотрудники администрации проверили наличие защитных экранов, мест для обработки рук антисептиком. Они также убедились, что у посетителей заведений общепита проверяют QR-коды, справки или ПЦР-тесты.
В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией рейды будут продолжаться. // Фото: источник