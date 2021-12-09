Очередные ковидные рейды прошли в Петрозаводске

Сотрудники городской администрации проверяют объекты сферы услуг и розничной торговли в Петрозаводске. Они контролируют соблюдение посетителями и персоналом противоэпидемиологических требований, сообщили в мэрии.

На текущей неделе прошли очередные подобные рейды в магазинах центра города.

Сотрудники администрации проверили наличие защитных экранов, мест для обработки рук антисептиком. Они также убедились, что у посетителей заведений общепита проверяют QR-коды, справки или ПЦР-тесты.

В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией рейды будут продолжаться. // Фото: источник