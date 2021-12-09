Новую ЛЭП Каменный Бор - Петрозаводск запустили энергетики

Высоковольтную линию электропередачи Каменный Бор - Петрозаводск ввели в работу. Ее мощность составляет 330 кВ, а протяженность – 287 километров, сообщили в пресс-службе филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада.

До окончания текущего года энергетики собираются ввести в строй еще одну ЛЭП – Петрозаводск - Тихвин-Литейный. Это станет окончанием проекта по созданию второй цепи Кольско-Карельского транзита.

Ее необходимо было организовать, потому что старый Кольско-Карельский транзит обладал недостаточной пропускной способностью. Его построили еще в 80-х годах прошлого века.

Когда вторая цепь Кольско-Карельского транзита будет полностью построена, надежность электроснабжения Карелии и Мурманской области вырастет. // Фото: Alexei_other/Pixabay.com