Инспекторы ДПС Карелии потушили загоревшийся на трассе «Кола» грузовик

Сегодня в 18 часов на 407-м километре трассы «Кола» произошло ЧП. О происшествии рассказала пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инспекторы ДПС Денис Федоров и Павел Данькин во время патрулирования трассы ехали за грузовиком. Внезапно они заметили искрение в районе заднего колеса. Инспекторы по громкой связи попросили водителя остановиться.

Когда грузовик затормозил у обочины, уже разгорелся пожар. Возникла реальная опасность того, что автомобиль сгорит. Содержимого огнетушителей оказалось недостаточно для ликвидации пламени. Инспекторы с помощью лопат забросали огонь землей с обочины. Автомобиль был спасен.

54-летний водитель из Ростова-на-Дону поблагодарил сотрубдников ГИБДД за помощь. Ему придется задержаться в Карелии для ремонта автомобиля.

В Госавтоинспекции призвали автомобилистов перед дальней поездкой обязательно проверять исправность всех систем и агрегатов своего транспортного средства, чтобы исключить возможность таких ситуаций. Фото пресс-службы ГИБДД