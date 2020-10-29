Пьяный водитель протаранил ограждение в Петрозаводске

Вечером в среду в Госавтоинспекцию Петрозаводска поступило сообщение о водителе с признаками опьянения, который пробил дорожное ограждение на улице Ключевой. На место выехал экипаж ДПС, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Водитель был отстранен от управления. Выяснилось, что мужчина 1983 года рождения ранее был лишен водительских прав.

Автомобиль был отправлен на специализированную стоянку. В отношении автомобилиста составлен протокол.

Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

В ГИБДД призвали жителей карельской столицы сообщать о пьяных водителях по телефонам 715-900 и 78-44-44.