29 октября 2020, 16:54
Пьяный водитель протаранил ограждение в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент с участием нетрезвого автомобилиста на Ключевой
Вечером в среду в Госавтоинспекцию Петрозаводска поступило сообщение о водителе с признаками опьянения, который пробил дорожное ограждение на улице Ключевой. На место выехал экипаж ДПС, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Водитель был отстранен от управления. Выяснилось, что мужчина 1983 года рождения ранее был лишен водительских прав.
Автомобиль был отправлен на специализированную стоянку. В отношении автомобилиста составлен протокол.
Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
В ГИБДД призвали жителей карельской столицы сообщать о пьяных водителях по телефонам 715-900 и 78-44-44.