Житель Ставропольского края обокрал коллегу из Вологды в Карелии

В полицию Кемского района обратился 41-летний житель Вологды. Он рассказал, что лишился телефона, а затем и денег со счета. Стражи порядка выяснили, что произошло, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Оказалось, что перед исчезновением мобильника потерпевший выпивал с коллегой - 33-летним жителем Ставропольского края. Мужчина постоянно проверял через приложение баланс своего счета. По версии полиции, его коллега запомнил пароль и затем, когда алкоголь закончился, украл телефон и 2 тысячи рублей из портмоне приятеля и уехал на такси в Калевалу. Там он перевел со счета коллеги на свой 13 тысяч рублей. Однако, вскоре полицейские нашли его и доставили обратно в Кемь.

Часть похищенных денег и телефон были изъяты. Оставшуюся сумму подозреваемый обязался вернуть. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фото k1news.ru