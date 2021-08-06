Инспектор ГИБДД показал, как правильно переходить «зебру»

Старший инспектор по пропаганде Борис Патрашкин показал, как правильно нужно переходить проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

В столице Карелии с начала года в 25 авариях пострадали 22 пешехода, 4 человека погибли, сообщили в Госавтоинспекции.

В пределах пешеходных переходов зарегистрировано 14 ДТП, в которых два человека погибли и двенадцать получили травмы. Три происшествия произошли в пределах регулируемых пешеходных переходов.