Для жителей Эссойлы и Крошнозера пустят автобус до Пряжи

С 11 августа начнут осуществляться регулярные перевозки пассажиров по маршрутам №609 «Петрозаводск – Эссойла – Крошнозеро – Пряжа – Петрозаводск» и №609-а «Петрозаводск – Пряжа – Крошнозеро – Эссойла – Крошнозеро – Петрозаводск».

Рейсы будут выполняться на новых автобусах «Газель Next», сообщили в Минтрансе Карелии. Расписание автобусов опубликуют в ближайшее время на сайте автовокзала Петрозаводска. (фото источника)