04 августа 2021, 19:44
Размытую дождями дорогу на севере Карелии открыли для проезда машин
Преодолеть участок трассы «Кепа–Юшкозеро–Боровой–Костомукша» можно лишь по одной стороне
Движение транспорта на участке 115 км автодороги «Кепа–Юшкозеро–Боровой–Костомукша» восстановлено. Проехать можно по одной стороне, сообщили сегодня вечером в региональном Минтрансе.
Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал, что дожди размыли дорогу. Ликвидация последствий все еще продолжается.
Диспетчерская служба КУ РК «Управтодор РК» работает круглосуточно. Звонить можно по номеру: 59-99-89 или писать обращения по почте: disp@upravtodor-rk.ru. (фото vk.com)