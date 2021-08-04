Размытую дождями дорогу на севере Карелии открыли для проезда машин

Движение транспорта на участке 115 км автодороги «Кепа–Юшкозеро–Боровой–Костомукша» восстановлено. Проехать можно по одной стороне, сообщили сегодня вечером в региональном Минтрансе.

Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал, что дожди размыли дорогу. Ликвидация последствий все еще продолжается.

Диспетчерская служба КУ РК «Управтодор РК» работает круглосуточно. Звонить можно по номеру: 59-99-89 или писать обращения по почте: disp@upravtodor-rk.ru. (фото vk.com)