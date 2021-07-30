30 июля 2021, 14:51
Автоклуб 10 RUS

Суоярвский переулок с сегодняшнего дня закрыт для проезда

В августе схема движения изменится и на двух других улицах Петрозаводска

Автомобилистов предупредили об изменении движения на нескольких улицах столицы Карелии.

С 30 июля в связи с проведением ремонтных работ закрыт для проезда Суоярвский переулок, сообщили в мэрии. Как долго продлятся ограничения - не уточняется.

В августе в нерабочее время будет ограничен подъезд к дому №41 на улице Кирова.

С 14 по 22 августа запретят движение транспорта в районе пересечения улицы Вольная с Сорокским проездом. (фото на главной 1kommunist.ru)

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Мэрия
схема движения
новости петрозаводска
Проезд