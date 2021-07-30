Суоярвский переулок с сегодняшнего дня закрыт для проезда

Автомобилистов предупредили об изменении движения на нескольких улицах столицы Карелии.

С 30 июля в связи с проведением ремонтных работ закрыт для проезда Суоярвский переулок, сообщили в мэрии. Как долго продлятся ограничения - не уточняется.

В августе в нерабочее время будет ограничен подъезд к дому №41 на улице Кирова.





С 14 по 22 августа запретят движение транспорта в районе пересечения улицы Вольная с Сорокским проездом. (фото на главной 1kommunist.ru)