30 июля 2021, 14:51
Суоярвский переулок с сегодняшнего дня закрыт для проезда
В августе схема движения изменится и на двух других улицах Петрозаводска
Автомобилистов предупредили об изменении движения на нескольких улицах столицы Карелии.
С 30 июля в связи с проведением ремонтных работ закрыт для проезда Суоярвский переулок, сообщили в мэрии. Как долго продлятся ограничения - не уточняется.
В августе в нерабочее время будет ограничен подъезд к дому №41 на улице Кирова.
С 14 по 22 августа запретят движение транспорта в районе пересечения улицы Вольная с Сорокским проездом. (фото на главной 1kommunist.ru)