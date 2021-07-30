Два новых светофора установят в Петрозаводске

Светофоры установят в районе Соломенского шоссе и улицы Федора Тимоскайнена в Петрозаводске. Работы уже начались. В ближайшее время подрядчик ООО «СМС» приступит к асфальтированию, сообщили в мэрии.

Еще один светофор появится на месте нерегулируемого пешеходного перехода вблизи школы и поликлиники на пересечении улиц Кирова и Еремеева.

Дорожники понизили высоту бортового камня, частично восстановили асфальтобетонное покрытие тротуаров. Вскоре здесь спилят две аварийные березы. Работы планируют завершить к началу учебного года. Все работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». (фото siobhandolezal, pixabay.com)