30 июля 2021, 14:24
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Два новых светофора установят в Петрозаводске

В Соломенном работы по установке светофорного объекта уже начались, на другом перекрестке в центре города светофор поставят к 1 сентября

Светофоры установят в районе Соломенского шоссе и улицы Федора Тимоскайнена в Петрозаводске. Работы уже начались. В ближайшее время подрядчик ООО «СМС» приступит к асфальтированию, сообщили в мэрии.

Еще один светофор появится на месте нерегулируемого пешеходного перехода вблизи школы и поликлиники на пересечении улиц Кирова и Еремеева.

Дорожники понизили высоту бортового камня, частично восстановили асфальтобетонное покрытие тротуаров. Вскоре здесь спилят две аварийные березы. Работы планируют завершить к началу учебного года. Все работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». (фото siobhandolezal, pixabay.com)

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Соломенное
новости петрозаводска