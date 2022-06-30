Иностранцу пришлось оплатить долги, чтобы уехать на родину

В Питкярантском районе приставы заставили эмигранта оплатить долги за коммунальные услуги, чтобы у него была возможность выехать из России. Подробности сообщили в пресс-службе УСПП Карелии.

В отделении судебных приставов Питкярантского района на исполнении было производство о выплате долга по коммунальным платежам на сумму более 46 тысяч 300 рублей. Так как должник проживал за границей, оплатить их было невозможно. Но приставам стало известно, что иностранцу пришлось по срочным делам вернуться в Россию.

Как только должника предупредили о возможном запрете на выезд, на следующий день он полностью погасил долг по коммунальным платежам. Фото: pxhere.