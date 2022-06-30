Парки и скверы карельской столицы приводят в презентабельный вид

Общественные территории Петрозаводска ежедневно приводят в порядок. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в рамках контракта компания «Городской комбинат благоустройства» поддерживает порядок в парках и скверах города с помощью техники и мобильной бригады.

«Подрядчик продолжает выкашивать траву на общественных территориях. Сейчас эти работы ведутся на Октябрьском проспекте, улицах Луначарского и Перттунена. Ранее провели покосы в скверах Кукковский Петух, Ленинградских Ополченцев и Паровозном, на Кондопожской аллее, на общественных территориях на улицах Чапаева, Питкярантской, Сыктывкарской и Ленинградской. Траву сгребают и вывозят в скверах Ивана Молчанова, Маршала Жукова и на Березовой аллее»,

- отчитались в мэрии.

Также продолжается работа по украшению Петрозаводска цветами. Их высаживают в сквере Александра Шотмана и в парке Лес Победы. Ранее были оформлены цветники в сквере Пирамида и на Балтийской улице. Подготовительные работы проводят сейчас на Карельском проспекте и на Древлянском кольце. Фото: petrozavodsk-mo.ru.