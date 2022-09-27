Иномарка опрокинулась на трассе в Прионежье и превратилась в хлам

Вечером 26 сентября на подъезде к Петрозаводску произошло ДТП. Иномарка опрокинулась в кювет, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Это случилось в 16:27 в Прионежском районе, на 135-м километре трассы. За рулем Volkswagen находился 54-летний мужчина.

Водитель не справился с управлением, слетел в левый кювет, машина опрокинулась. Травмы получил 47-летний пассажир. // Фото: ГИБДД Карелии