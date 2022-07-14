Иммунолог рассказал, чем можно заразиться в бассейне

В хлорированной воде бассейнов вирусы ветрянки и герпеса могут жить некоторое время. Об опасностях, которые скрываются в бассейнах, рассказал иммунолог-аллерголок Владимир Болибок в беседе с News.ru.

Сходив в бассейн, можно подцепить гепатит А или вирус папилломы человека. Но самыми распространенными вирусами, которыми заражаются в бассейнах, Болибок назвал ротавирус и энтеровирус. Они вызывают кишечную инфекцию, может появиться сыпь на коже. Но не только вода, но и поручни и другое оборудование могут стать источником инфекции.

Самыми опасными бактериальными инфекциями, которые можно подхватить в бассейне, иммунолог назвал энтеропатогенную кишечную палочку, дизентерию и иерсинию. Последняя чаще всего попадает в открытый бассейн через грызунов, собак, кошек и птиц - через природные загрязнения, так как эта природно-очаговая инфекция циркулирует среди животных и к человеку попадает водным путем. (фото unsplash.com, Jesper Stechmann)