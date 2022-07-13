Россиянкам рассказали, какая еда убивает красоту

Косметолог Циала Хугаева в беседе с Life назвала главных убийц красоты. Всего их семь. Негативно влияет на кожу переработанное мясо. При его изготовлении используют краситель - нитрит натрия, который может быть причиной воспалений и морщин. Также переработанное мясо содержат много соли, которая сушит кожу и мешает выработке коллагена.

Причиной воспалений на коже может быть ароматизированный йогурт. Молоко также негативно воздействует на кожу. Циала Хугаева объяснила, что коровье молоко повышает уровень инсулина, в некоторых случаях содержит гормоны роста. Повышенный уровень инсулина приводит к росту уровня циркулирующего кортизола, который влияет на выработку кожного сала.

Преждевременному увяданию, по мнению специалиста, также способствуют картофель фри. Обжаренные в большом количестве масла продукты провоцируют различные воспаления в тканях и органах. Кожа может потерять упругость, стать тонкой в результате употребления сладких газированных напитков.

Также удар по коже наносят кофе и чай. По словам косметолога, кофеин стимулирует производство кортизола, что приводит к обезвоживанию, истончению и преждевременному старению кожи. Также на процессы старения влияет алкоголь. Если спиртное смешать с соком или газировкой, то уровень сахара в организме подскочит. Алкоголь также обезвоживает и влияет на уровень антиоксидантов в коже. (фото unsplash.com, Elisa Photography)