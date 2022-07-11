Жителей Карелии предостерегли от белого хлеба и булок на завтрак

Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков рассказал о вредной гастрономической привычке употреблять на завтрак хлеб и булки.

По его словам, в завтраке, состоящем из хлеба на постоянной основе, кроется риск для организма. В белом хлебе практически нет полезных веществ и клетчатки, поскольку делают его из муки из шлифованного зерна.

Недорогой белый хлеб может содержать бромат калия или Е924-а. Эту добавку используют, чтобы придать выпечке пышность. По словам Охлопкова, как показали исследования, эта добавка играет не последнюю роль в возникновении онкологии щитовидной железы и развитии почечной недостаточности. В некоторых странах добавку Е-924а запретили, но в России ее находят в хлебе.

Министр призвал употреблять хлеб в меру и внимательно относиться к выбору продуктов. Для примера он привел бездрожжевые изделия, приготовленные из цельного зерна с добавлением отрубей. Они, по словам министра, содержат большее количество питательных веществ.

Также глава карельского Минздрава предложил руководствоваться правилом – употреблять углеводы, мучное и фрукты до полудня, а ужинать до восьми вечера. При этом, по мнению Михаила Охлопкова, лучше всего для ужина подойдут мясо или рыба с салатом из огурцов, капусты и зеленых трав. А вот от моркови и свеклы на ужин он рекомендует воздержаться. (фото unsplash.com, Kwon Junho)