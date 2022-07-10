Названы самые полезные июльские ягоды

Диетолог Елена Соломатина назвала две самые полезные ягоды, которые созревают в июле. По ее мнению, это черника и малина.

В беседе с «Вечерней Москвой» специалист рассказала, что малина способствует снижению веса, улучшает настроение и состояние кожи. Вдобавок эти аппетитные ягоды повышают иммунитет и являются прекрасным средством при простуде.

По словам Соломатиной, черника замедляет процесс старения организма, улучшает работу пищеварительной системы и обладает бактерицидными свойствами. Причем полезны не только ягоды черники, но и ее листья.

«У черники полезные вещества находятся не только в ягодах, но и в листьях. Применяют свежий продукт при лечении цинги. Листья ягоды используют для приготовления средств от болезней желудочно-кишечного тракта и при проблемах со зрением»,

- рассказала диетолог. Также чернику применяют при лечении язв и ожогов, гингивитов и стоматитов.

Ранее другой врач-диетолог назвала продукты, которые следует исключить, чтобы продлить молодость. (фото unsplash.com, Alexandra Kusper)