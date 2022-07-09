Врач рассказала, какие продукты исключить, чтобы продлить молодость

Сладкое, соленое, алкоголь способствуют старению. Такое мнение высказала в беседе с агентством «Прайм» врач-диетолог Елена Тихомирова.

Специалист считает, что быстрому старению способствуют быстрые углеводы, которые поступают в кровь и создают «сахарные скачки».

«Если мы потребляем много соли, то наши ткани начинают отекать, а в состоянии отечности старение наступает быстрыми темпами. Так что, большое количество соли и вспышки сахара приводят к быстрому старению соединительной ткани»,

- объяснила Тихомирова.

Она перечислила продукты, ведущие к старости. Это сладкое (зефир, пастила, мармелад, любой сахар в чистом виде, мед, варенье, любые сладости в большом количестве, выпечка, сладкие напитки, соки, газировка, сладкие питьевые йогурты); соленые продукты (соленая рыба, снеки, любая пересоленная еда, домашние соленья); а также избыточное употребление алкоголя. Врач уверена, что даже фрукты, съеденные в большом количестве за раз, провоцируют старение.

В качестве классического продукта старения она назвала торты и пирожные. Эти продукты содержат большое количество соли, жира и сахара.

Специалист призывает питаться не в столовых, а готовить еду самостоятельно, чтобы контролировать количество соли. Также она рекомендует пить больше воды, полноценно спать и регулярно заниматься физической активностью. (фото unsplash.com, Michaela Baum)