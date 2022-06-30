Врач предупредил россиян об опасности активированного угля

Семейный врач Валентин Шишкин в беседе с Ura.ru рассказал о минусах популярного при отравлениях средства. Специалиста предупредил, что активированный уголь может вызвать аллергию и кровотечение. У абсорбирующего препарата маленькая всасывательная поверхность, а эффективность маленькая, утверждает врач.

«Это неоднородный по своему составу продукт не полного дожигания угля, соответственно на него бывают аллергические реакции»,

- предупредил Шишкин.

Препарат опасно принимать людям с хроническими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, поскольку он может спровоцировать язвенные кровотечения, а пациент даже не заподозрит неладного. Также после длительного приема активированного угля могут оставаться продукты, которые усиливают окислительные реакции на поверхности слизистых, из-за этого могут появляться эрозии.

В качестве единственного плюса препарата врач назвал его низкую стоимость. Шишкин посоветовал заменить в домашней аптечке активированный уголь на современные сорбенты. Если же у человека нет такой возможности, то при приеме следует строго соблюдать дозировку - одна таблетка на 10 килограммов веса не более пяти дней. (фото unsplash.com, National Cancer Institute)