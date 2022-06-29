Женщинам назвали худшее время для зачатия ребенка

Исследователи Бостонского университета выяснили, что риск выкидыша зависит в немалой степени от времени зачатия. Их работа опубликована в издании Epidemiology.

Ученые в течение 8 лет наблюдали за беременностями 6 тысяч женщин. Они пришли к выводу, что выкидыши чаще всего случаются летом, то есть с июня по август.

Особенно сильно тенденция проявлялась для выкидышей, случившихся до восьми недель. То есть зачатие в этих случаях тоже произошло летом.

Ученые считают, что в этом может быть виновата жара. Возможно, она вызывает обезвоживание, нарушающее развитие плаценты. Однако точно это пока не выяснили, исследования продолжаются. // Фото: pxhere.com