Врач объяснил, как избежать теплового удара в жару

Если находиться в духоте или под палящим солнцем хотя бы 20 минут, можно получить тепловой удар. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского депздрава Андрей Тяжельников.

Он отметил, что нужно учитывать ряд важных факторов. В частности, следует много пить и не нагружать себя на жаре. Иначе возможен тепловой удар.

Синтетическая и плотная одежда тоже способствует перегреву. Она создает что-то подобное эффекту термоса, мешает телу проветриваться. А вот головной убор защитит от жары голову, его нельзя игнорировать.

Напомним, в Карелию возвращается аномальная жара, поэтому советы врача пригодятся. // Фото: pxhere.com