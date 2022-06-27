Врач рассказала, какие продукты микроволновка делает ядовитыми

Вещества, содержащиеся в редисе, свекле и сельдерее, становятся опасными после разогрева в микроволновой печи. Они могут повреждать почки, нервную систему, вызывать гибель еще не рожденных детей, рассказала URA.RU диетолог Елена Соломатина.

Она также отметила, что не нужно греть макароны, рис, картофель, ферментированные продукты.

Что касается последних, то они просто потеряют свои полезные свойства. Речь идет о квашеной капусте, моченых яблоках, кисломолочных продуктах. Нагрев убьет полезные бактерии.

А с другой едой все серьезнее. Например, соланин, содержащийся в баклажанах и картофеле, фактически превращается в яд при разогреве.

Нитраты, которые есть в моркови, свекле, редисе и сельдерее, при нагреве становятся нитрозаминами. А это уже канцерогенные вещества, которые могут повреждать почки, нервную систему, являться виновником отравлений, спровоцировать гибель плода у беременных.

Отдельно врач выделила макароны и рис, их многие хранят в холодильнике и потом греют. Но в этой еде может развиваться патогенная микрофлора. Так что можно отравиться.

Нельзя нагревать также полезные масла, то есть жирную рыбу или Extra Virgen. Они быстро становятся ядом. // Фото: pxhere.com