Жителей Карелии предупредили о скрывающейся угрозе в колбасе и салатах

Жителей Карелии предостерегли от чрезмерного потребления сахара. Об опасностях для организма рассказал руководитель регионального Минздрава Михаил Охлопков.

По словам министра, избыток сахара в рационе может привести к диабету второго типа, вызвать сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Охлопков подчеркнул, что в Карелии люди потребляют очень много сахара.

Руководитель Минздрава предупредил, что и в «здоровых продуктах» также содержится сахар.

«Осторожнее при приобретении продуктов следует быть и тем, кто уверен, что покупает только «правильную» еду. Тростниковый сахар, сироп агавы, кокосовый нектар или сироп из фиников чаще всего используются в производстве «здоровых» продуктов — злаковых или протеиновых батончиков, цельнозерновых хлопьев. Поэтому некоторые подсластители традиционно кажутся более «здоровыми», чем обычный белый сахар. Но это все равно сахар»,

- сообщил министр.

Также под некоторыми ингредиентами указывается скрытый сахар - ингредиент, аналогичный сахару по калорийности, составу и гликемическому индексу.

Одни из самых распространенных и часто встречающихся - глюкоза и фруктоза, декстроза (сахар из кукурузы), левулоза (фруктовый сахар), меласса (черная патока) и другие. Это простые углеводы, которые относятся к моно- и дисахаридам.

По словам карельского министра, они могут быть не только в кондитерских изделиях, но кетчупе, докторской колбасе, хлебе.

Охлопков призвал жителей региона внимательно изучать этикетки. По его словам, в регионе во многих хлебных изделиях содержится сахар или его аналоги.

«Сахар везде. Даже в мясных изделиях, салатах, не говоря уже о кондитерских изделиях»,

- подчеркнул министр в своем аккаунте.

В качестве лайфхака Охлопков предложил гражданам готовить часть изделий самостоятельно без сахара или с минимальным его количеством. В Карелии на сегодняшний день - 29810 больных сахарным диабетом, еще в 2011 году их было около 11000. (фото unsplash.com, Mettfluencer Mett Lifestyle)