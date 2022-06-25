Купаться в жару в холодных водоемах может быть смертельно опасно

Сердце даже здорового человека может не выдержать перепадов температур. Купание в жару в холодной может оказаться фатальным. Особенно опасно купание в холодной воде людям с гипертонией, болезнями сердечно-сосудистой системы. Об этом предупредил кардиолог Ярослав Ашихмин в беседе с «Газетой.Ru».

Усугубить негативные последствия перепада температур в жару может алкоголь. Медик не рекомендует купаться в холодной воде в состоянии алкогольного опьянения, чтобы избежать спазм сосудов.

«Если резко прыгнуть в холодную или ледяную воду, то может остановиться сердце, для тех, кто не имеет какой-то специальной подготовки, кто никогда не закаливался, это может быть смертельно опасно», - пояснил Ашихмин. Алкоголь и купание снижают чувствительность к жаре, это может привести к тепловому удару.

Ранее специалист перечислил симптомы инфаркта. (фото unsplash.com, Erik Dungan)