Кардиолог перечислил симптомы инфаркта, которые нельзя игнорировать

Боль в груди, сопровождающаяся одышкой, может сигнализировать об инфаркте. Такие симптомы игнорировать нельзя, считает главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.

Боль в области грудины носит сжимающий, давящий или жгучий характер, реже боль распространяется в плечо, руку или область желудка.

По словам специалиста, истинная боль при инфаркте миокарда может сопровождаться слабостью, одышкой, мокрым потом и иногда потерей сознания, сообщает РИА Новости. При таких симптомах медлить с обращением к врачу не стоит. Кардиолог уточнил, что боль при инфаркте миокарда означает ишемию - нехватку кислорода для мышцы сердца вследствие закупорки коронарных артерий.

Пациенту при своевременном поступлении в стационар проводят коронарографию, чтобы узнать, какие из артерий закупорились, затем восстанавливают кровоток. Если ангиопластику, шунтирование не провести вовремя, то мышца в месте инфаркта миокарда умирает, перестает качать кровь, это приводит к острой или хронической сердечной недостаточности или опасной аритмии. (фото unsplash.com, Giulia Bertelli)