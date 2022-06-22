Терапевт назвала скрывающиеся за ленью болезни

Терапевт Татьяна Романенко рассказала про болезни, которые «прячутся» за банальной ленью. Слова врача приводит URA.RU.

Романенко заявила, что часто нежелание что-то делать говорит о гипотиреозе. Это сниженная функция щитовидной железы, при такой проблеме человек ощущает лень, апатию, общую слабость.

Причиной лени могут таже быть разные хронические болезни, предупредила терапевт.

Клинический Маргарита Дворкина отметила, что лень, плохое настроение, нежелание утром вставать могут быть вызваны депрессией. Она считает, что лени как таковой нет, есть недостаток внутренней или внешней мотивации.

Когда человек вроде рад бы что-то сделать, однако не может мобилизоваться, у него нет внутренних сил. // Фото: pxhere.com