Ешь и худей – врач назвал сладости, которые можно кушать на диете

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев назвал полезные сладкие перекусы тем, кто соблюдает диету. По мнению специалиста, при соблюдении строгих диет важно не лишать себя удовольствия кушать сладости без добавленного сахара.

Арзамасцев в беседе с «Газетой.ru» рассказал, что в качестве полезного перекуса подойдут сухофрукты или свежие фрукты, мед, десерты без добавления сахара. Специалист подчеркнул, что этими продуктами злоупотреблять не стоит, так как это все равно калорийная пища.

При этом он рекомендует отказаться от любых сладких кондитерских изделий. Злоупотребление сладким может привести к диабету, развитию в организме воспалительных процессов. Врач также рекомендует отказаться от сахара в пользу заменителей, например, стевии.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков предостерег жителей республики от чрезмерного потребления сахар и призвал внимательно изучать этикетки. (фото unsplash.com, Benyamin Bohlouli)