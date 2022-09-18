«Игры разума» приглашают на семейную интеллектуальную игру

Проекту «Игры разума» в Петрозаводске уже 4 года.

Это командная интеллектуальная игра с карельским колоритом и хорошо продуманными вопросами.



Организаторы делают упор на логику, кругозор и мышление. Проводятся взрослые игры, детские и семейные. Как правило, игры проходят раз в месяц. Почему так редко? Потому что это не франшиза. Вопросы придумывают и прорабатывают сами организаторы. Этим и отличается проект от других интеллектуальных игр, которые проводятся в Петрозаводске еженедельно. За это постоянные игроки любят и ценят «Игры разума».

Мне всегда очень важно мнение игроков. Они всегда скажут честно, что понравилось, что было некорректно. Аудитория у нас очень образованная, интеллигентная. С ними всегда приятно пообщаться,

- рассказал основатель проекта Аристарх Туровский.

Бронзовые призеры одной из игр - команда "Элементы"

На игру приходим встретиться с друзьями. Посмеяться, весело провести время. И конечно, узнать что-то новое. Если время позволяет, всегда стараемся прийти поиграть,

- рассказали подруги Татьяна и Галина.

«Игры разума» проходят в арт-кафе «Культура», где царит почти домашняя атмосфера, уютно и комфортно. Можно и полезно время провести, и вкусно покушать.

Вот такой теплы отзыв написала об игре постоянная участница Мария:

"Игры Разума" - это отличный повод встретиться с подругами. И муж понимает, что эта встреча "жизненно необходима" всем девочкам , и дети знают, что мама на серьёзной игре, на которой надо работать- "шевелить извилинами". Ещё до начала игры все в предвкушении азарта, интеллектуального драйва. Посадка на игре удобная, экраны огромные, задания понятные, вопросы сформулированы четко, выброс адреналина в воздухе зашкаливает. Задания не слишком сложные, не требующие серьёзных энциклопедических знаний, но вот логику и сообразительность включить придётся! Иногда ответ на поверхности, но мы сами глубоко копаем... Но всегда уходим с "Игр Разума" с улыбкой на лице, независимо от того попали мы в 10 лучших или нет. Главное, что от "Игр Разума" мы получаем положительные эмоции... А потом ещё долго обсуждаем интересные вопросы с коллегами по работе, с родными дома. Ждём еще заковыристых вопросов от организаторов.

25 сентября состоится первая в осеннем сезоне семейная игра.

Команда может составлять от 2 до 8 человек. Главное условие - наличие в команде хотя бы одного взрослого (>18 лет) и одного ребенка (7-13 лет). Одна команда - не обязательно одна семья. Можно объединиться с родственниками, друзьями и коллегами.

Участие платное - 300 руб./чел. Дети до 6 лет (включительно) могут присутствовать бесплатно и набираться опыта.



Мне нравится играть, прикольно, когда родители не могут ответить на детские вопросы, а мы можем. Зато взрослые помогают нам в том, чего мы не знаем, например, угадать старые фильмы. Мне интересно, на каждой игре узнаю что-то новое. И тут весело! –

поделилась своим мнением Виктория.



Игра состоится в воскресенье, 25 сентября в 13 часов в арт-кафе "Культура" по адресу ул.Дзержинского, 3. Продолжительность игры - 2 часа.



Победителей ждут призы. Регистрация здесь .



Два часа полезного, интересного и веселого времяпрепровождения с детьми, семьей и друзьями! Без гаджетов!

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