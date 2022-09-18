Скульптуру «Рука памяти» открыли в Ильинском

Памятный знак, посвященный защитникам Отечества, установили в Олонецком районе, в сквере перед администрацией Ильинского сельского поселения.

Скульптуру под названием «Рука памяти» торжественно открыли в минувшую субботу.

Проект по созданию и установке знака был разработан главой администрации поселения Ириной Филиной в рамках регионального конкурса «Лидеры Карелии» в 2020 году. (фото группа «Районная газета «Олония»)