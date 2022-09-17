Древний каменный храм восстановили в Карелии

Древний каменный храм святых праведных Захарии и Елисаветы 1757 года постройки отреставрировали в Карелии. Об этом сообщает паблик Петрозаводской и Карельской епархии. Храм расположен на территории Клименецкого Свято-Троицкого мужского монастыря.

Проект восстановления был выполнен в 2018 году на собранные пожертвования. В 2019 году были выделены средства по госпрограмме «Развитие культуры и туризма» на реставрацию. Затем начались восстановительные работы.

«Выполнена расчистка и консервация живописи 19 века в алтарной части. Вместо демонтажа полуразрушенного исторического кирпичного свода и устройства на его месте каркасной деревянной конструкции реставраторы за счет собственных средств спроектировали, а после согласования с заказчиком проектно-сметной документации исполнили работы по устройству конструкции усиления свода с учетом опоры на нее деревянной стропильной системы и главы с крестом»,

- рассказали в епархии. Освятить храм планируется летом 2023 года.

Клименецкий монастырь долгое время имел только деревянную застройку. Первое каменное сооружение – церковь во имя праведных Захарии и Елисаветы – было построено в 1757 году. Предположительно, его строили деревенские мастера. Это было связано со скудным финансовым положением монастыря. В 1857 году были расписаны стены и своды.

Клименецкий монастырь посещал в 1906 году Михаил Пришвин. Он отметил, что «стенная живопись изображает между прочим чертей в аду; сам Иона, сложив руки, молится под водой». Сюжеты до наших дней не сохранились. Остатки стенной росписи остались в алтарной части. Святыня часто страдала от различных несчастий. В 1902 году храм пострадал от пожара. Церковь Захарии и Елисаветы смогли с большим трудом привести в порядок и освятить. 2 июня 1906 года указом Синода монастырь был преобразован в женский. Новое положение обители позволило привлечь дополнительное финансирование, стали обсуждать планы реставрации, но все изменилось после Октябрьской революции. В 1920 году постройки монастыря передали совхозу, церковь св. праведных Захарии и Елисаветы использовалась как общежитие. В сентябре 1945 года обитель посетили архитекторы А. Н. Буйнов и И. К. Рыбченко. Они включили каменный храм в «Список церквей и часовен, памятников архитектуры, состоящих на учете Управления по делам архитектуры при Совете министров КФССР». (фото vk.com)