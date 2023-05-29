Игрушечные машинки стали добычей молодого вора в Петрозаводске

Сотрудники магазина недосчитались на стеллажах двух игрушечных радиоуправляемых машинок стоимостью более 8 900 рублей. О пропаже продавцы сообщили в петрозаводскую полицию.

Под подозрением оказался ранее судимый житель столицы Карелии 1992 года рождения. В полиции считают, что краденые игрушки он сбыл, а деньги потратил. Полиция завела уголовное дело о краже. // фото: unsplash.com