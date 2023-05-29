29 мая 2023, 09:36
Происшествия

Игрушечные машинки стали добычей молодого вора в Петрозаводске

Полиция возбудила уголовное дело после магазинной кражи

Сотрудники магазина недосчитались на стеллажах двух игрушечных радиоуправляемых машинок стоимостью более 8 900 рублей. О пропаже продавцы сообщили в петрозаводскую полицию.

Под подозрением оказался ранее судимый житель столицы Карелии 1992 года рождения. В полиции считают, что краденые игрушки он сбыл, а деньги потратил. Полиция завела уголовное дело о краже. // фото: unsplash.com

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