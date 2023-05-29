Хозпостройки полыхали на большой площади на севере Карелии

В воскресенье в 22:06 спасатели поселка Лоухи получили сигнал о серьезном возгорании. Об этом сообщает паблик «Безопасный городишко Лоухи».

Прибывшие на место ЧП специалисты выяснили, что горят хозяйственные постройки. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Ситуация осложнялась тем, что всего в семи метрах от горящих строений располагался жилой дом. Пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы спасти здание.

Помощь в тушении пожара оказывали и местные жители, которые вытаскивали из горящих хозпостроек различные вещи, в том числе газовые баллоны.

По предварительным данным, при ликвидации ЧП никто не пострадал. // Фото: vk.com/my_louxy, vk.com/public179598841