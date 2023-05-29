Жильцов эвакуировали из горящей пятиэтажки в Карелии

Субботним утром, в 9 часов 16 минут, на пульт Единой службы спасения-01 города Лахденпохья поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Когда пожарные прибыли к месту вызова, было установлено, что горят электрические счетчики на втором и третьем этажах. Едкий дым проникает в квартиры жильцов, и их жизни находятся под угрозой. Не мешкая специалисты приступили к эвакуации людей. За короткое время пожарные вывели из опасной зоны 11 человек. Когда жизням людей больше ничего не угрожало, пожарные быстро справились с огнем.

В результате ЧП огнем были повреждены два электрических счетчика на втором и третьем этажах на общей площади четыре квадратных метра.

Причина инцидента устанавливается. Специалисты не исключают, что пожар мог произойти из-за аварийного режима работы электрооборудования. Проводится проверка. // Фото: unsplash.com