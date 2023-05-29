Скорые, спасатели работали на месте ДТП в Петрозаводске

Днем 28 мая в Петрозаводске в Пятом поселке произошло ДТП. Инцидент случился в 16 часов на пересечении улицы Муезерской и Западного переулка.

По данным МЧС по РК, столкнулись два автомобиля. На место выехали десять спасателей на двух единицах техники. Также работали сотрудники скорой помощи.

Сообщество «ДТП Петрозаводска и Карелии» публикует кадры с места происшествия, снятые очевидцами. По словам свидетелей аварии, пострадали как минимум три человека. Среди них один ребенок.

Подробности ДТП выясняются. // Фото: скриншот видео vk.com/dtpptz