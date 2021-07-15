ИД "Петропресс" сообщил расценки на агитационные материалы

В соответствии с положениями пункта 1.1. статьи 54, пункта 6 статьи 50 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО «Издательский Дом «ПетроПресс» публикует сведения о стоимости услуг за размещение и печать агитационных материалов кандидатов и избирательных объединений на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Республики Карелия, Петрозаводского городского Совета двадцать девятого созыва и выборов в органы местного самоуправления, проводимых 19 сентября 2021 года:

1. Размещение материалов на сайте сетевого издания «Петрозаводск говорит» ( https://ptzgovorit.ru)

- Новость (от 1000 до 3000 знаков) на сайте - 5 000 руб.

- Статья на сайте (от 3000 до 6 000 знаков) – 10 000 руб.

- Статья на сайте (от 6 000 до 10 000 знаков) – 15 000 руб.

- Размещение баннеров:

формат 305х485 пкс и 590х115 пкс (места А и B) – 300 руб. за 1000 показов

Формат 1240х80 пкс (нижняя перетяжка)– 2 000 руб. за 1 сутки

Формат 1920х150 пкс (верхняя перетяжка) – 1 500 руб. за 1 сутки

- Изготовление баннера – 2 000 руб.

Свидетельство о регистрации СМИ - сетевого издания «Петрозаводск говорит» - серия Эл №ФС77-72846 от 25 мая 2018 г.

2. Размещение в газете "ТВР-Панорама" (стоимость одной полосы формата А3 - 955, 26 кв.см.):

Внутренние цветные полосы (цвет) – 52 500 руб.

Внутренние черно-белые полосы – 45 500 руб.

Первая полоса – 87 500 руб. (не более ½ полосы)

Последняя полоса - 73 500 руб. (не более ½ полосы)

Другие форматы рассчитываются пропорционально выкупленным площадям от стоимости полосы.

Свидетельство о регистрации СМИ газеты «ТВР-Панорама» - серия ПИ №ТУ10-00388 от 23 августа 2019 г.

3. Печать полиграфической продукции

Предоплата – 100%. НДС нет.

Обращаться по адресу: ООО «Издательский дом «ПетроПресс», г. Петрозаводск. ул. Лыжная, д.6.

Приемная: (8142) 70-33-80, info@petropress.ru

Размещение на сайте и в газете - тел. (8142) 53-33-01, reklama@petropress.ru, oshubina@petropress.ru

Изготовление полиграфической продукции – тел. (8142) 53-44-00, kom@petropress.ru